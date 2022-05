Spiagge prese d'assalto, ma è polemica per il cantiere del lungomare: "Percorso a ostacoli"

Il primo weekend dal sapore estivo ha richiamato migliaia di riminesi sulla spiaggia ma, per chi era abituato a frequentare gli stabilimenti balneari di Marina Centro, il relax sulla battigia si è rivelato un percorso ad ostacoli. Nel mirino è finito il cantiere per il nuovo lungomare che, di fatto, ha bloccato l'accesso diretto al mare dei pochi fortunati che erano riusciti a trovare un parcheggio.

"Da piazzale Kennedy a piazzale Marvelli - spiega Clara - non ci sono accessi alla spiaggia. Il varco di piazzale Marvelli, oltretutto, è letteralmente bloccato da scooter e bici in sosta. E' un'avventura raggiungere il proprio ombrellone". "E' un peccato - aggiunge Giorgio -, perchè questi primi fine settimana sono i migliori da trascorrere in spiaggia e tutto questo disagio non invoglia a muoversi. Io sono arrivato domenica mattina dall'entroterra e, prima di trovare un parcheggio, ho girato per quasi un'ora e mi sono poi trovato davanti a un muro che mi ha costretto ad un percorso tortuoso prima di raggiungere l'ombrellone".

"La cosa peggiore - spiega Eleonora - è che molti ciclisti indisciplinati pedalano a tutta velocità sulle passerelle che collegano i vari stabilimenti. Io ho due bambine piccole che corrono avanti e indietro per andare ai giochi e tutte le volte rischiano di essere investite". "Non è ccerto un weekend rovinato - commenta Vincenzo -, ma questi disagi pesano molto dopo che per anni ero abituato ad uscire di casa e trovarmi direttamente sotto l'ombrellone. Capisco che la pandemia abbia giocato un brutto scherzo sulle tempistiche, però anche questo fattore andava tenuto in considerazione al momento della programmazione".

"Avere i lavori in casa non è certo un piacere - conclude Anna. - Per fortuna il bagnino mi ha assicurato che tra una settimana apriranno altri varchi e spero proprio che sia così perchè altrimenti arrivare in spiaggia con due bambini piccoli diventa più uno stress che un piacere".