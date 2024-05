Spiagge, il Sib: "Per il Consiglio di Stato i concessionari devono proseguire nelle loro attività"

Gli stabilimenti balneari devono continuare a operare. A darne notizia, attraverso il proprio portale, è il Sib (Sindacato Italiano Balneari). In una nota il presidente Antonio Capacchione riporta come “il Consiglio di Stato, con tre ordinanze dello stesso contenuto, ha affermato che prevale l'interesse privato a continuare l'attività ancorché decaduto dalla concessione non essendo i comuni nelle condizioni di affidare a terzi il compendio demaniale. Con buona pace di coloro che ritengono abusivi tutti i concessionari attualmente operanti”.

Il Consiglio di Stato precisa che: "nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità".

Queste Ordinanze cautelari si aggiungono a quella dello scorso 30 aprile emessa sempre dal Consiglio di Stato che ha chiarito che è sospesa la messa a gara delle concessioni demaniali marittime vigenti in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia sulla validità dell’art. 49 del codice della navigazione.

“Siamo in presenza di importanti decisioni della giustizia amministrativa in favore dei concessionari attualmente operanti che però non fanno venir meno sia la necessità che l’urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore, che continua irresponsabilmente a mancare esponendo a gravi e concreti rischi la parte più preziosa del turismo italiano”, scrive Capacchione.

Arriva una diffida

Sul tema delle concessioni balneari lo scontro è sempre più aspro. Specialmente in regione. Il coordinamento Mare Libero in audizione alla Camera aveva sostenuto che “Durante questa stagione, chiunque stenderà un asciugamano o pianterà un ombrellone sull'area di un lido o di uno stabilimento che ha beneficiato di una proroga inefficace, avrà il pieno diritto di farlo, e non potrà essere allontanato da nessuno, né potrà essere chiesto alcun corrispettivo”. Ma nelle scorse ore è arrivata una diffida inoltrata da Sib Confcommercio Emilia Romagna, Fiba Confesercenti, Associazione Imprese Balneari Oasi, Confartigianato Imprese Demaniali Emilia Romagna e Cna Balneari che invita il coordinamento a un cambio di atteggiamento. La lettera è stata inoltrata anche agli uffici delle Prefetture romagnole e alle Capitanerie di Porto. Si legge nel documento, si ha notizia “dell’incrementarsi nel tempo, ed in particolare nell’ultimo periodo, di una serie di comunicazioni diffuse via social da parte dal Coordinamento Mare libero, sul tema della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, con inviti ai cittadini anche a farsi promotori di comportamenti in contrasto con vigenti provvedimenti amministrativi e, sotto un certo profilo, forieri di potenziali lesioni dell’ordine pubblico”. E si invita “con la presente l’associazione Mare libero all’immediata cessazione di tali condotte e comunicazioni, del tutto infondate”.

Ma il coordinamento Mare Libero non ci sta e a Rimini, Roberto Biagini, torna a timbrare un comunicato stampa in cui controbatte: “Le minacce e le intimidazioni non ci impauriscono e anzi saremo noi a denunciare alle autorità, oltre all’occupazione abusiva senza titolo del demanio marittimo dei concessionari scaduti, eventuali comportamenti violenti e minacciosi che possano impedire il libero esercizio di ognuno di noi a prendere liberamente e gratuitamente il sole a spiaggia e fare un bagno nel mare”.