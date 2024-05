Sulle spiagge arrivano i tecnici, partono i rilievi propedeutici alle gare per le concessioni demaniali

Sulle spiagge di Rimini ora arrivano i tecnici. Per procedere con i rilievi, a seguito delle linee di indirizzo per le evidenze pubbliche relative alle concessioni demaniali marittime, deliberate da parte della giunta lo scorso 22 dicembre. L’amministrazione comunale ha affidato ad un professionista l’incarico per lo svolgimento delle attività di rilievo tecnico-strumentale dell’arenile Lungomare sud e Lungomare nord, funzionale al percorso che condurrà all’assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica le concessioni demaniali marittime del Comune di Rimini.

Nello specifico i rilievi effettuati serviranno a scattare una fotografia precisa dell’area rilevata, localizzando gli arenili oggetto dei procedimenti amministrativi legati all’assegnazione e/o al rinnovo delle concessioni, così come previsto dagli indirizzi della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria e coerentemente con le linee di indirizzo adottate dalla stessa Amministrazione comunale lo scorso dicembre.

L’attività di rilievo si svilupperà in due fasi: una prima relativa al rilievo dello stato di fatto e una seconda in relazione al Piano dell’arenile per l’individuazione delle aree oggetto di concessione. L’incarico professionale comprende anche l’assistenza e il supporto tecnico all’Amministrazione durante la fase di espletamento dei bandi per l’assegnazione delle concessioni.