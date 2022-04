Una spiaggia a misura di sportivi. Dal beach volley al tennis, in migliaia per un nuovo modello di turismo

Un weekend lungo quello del 25 aprile, dove tantissimi atleti hanno scelto Bellaria Igea Marina come destinazione per competizioni ed eventi. Cinque giornate multisportive: calcio, calcetto, tennis, beach volley le attività principali alle quali hanno partecipato tantissimi giovani e atleti professionisti, provenienti da tutta Italia, accompagnati dalle loro famiglie. “Un villaggio polifunzionale, il nostro che, oltre ad aver accolto i ragazzi dello “Young volley on the beach” nelle serate di intrattenimento, ha ospitato anche il torneo multisportivo “Acquabell Bellaria 2022”, con competizioni nei 4 campi da gioco. Un bellissimo weekend di primavera, all’insegna dello sport e del divertimento - le parole del direttore del Polo Est Village che conclude -. Tante le famiglie che hanno soggiornato negli hotel e hanno vissuto a pieno la città, con la voglia di spiaggia, mare e di passeggiare nell'accogliente isola pedonale. Nuove attività commerciali aprono e altre ristrutturano, tutti in perfetta sinergia. Una bella vetrina che ci permette di far conoscere la nostra destinazione a tanti nuovi ospiti, e che ci fa ben sperare per la prossima stagione estiva”.