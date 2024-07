Spiaggia in lutto per la scomparsa della storica bagnina

Una vita passata nel settore turistico, una tra le prime bagnine di Rimini. E’ deceduta a 91 anni Maria Casadei. Insieme al marito Dino, aveva gestito per anni lo stabilimento 114 a Rivazzurra che i due avevano aperto negli anni ’50, uno dei primi a sorgere sulla spiaggia riminese. Oggi lo stabilimento è ancora della famiglia, gestito da Attilio, uno dei tre figli della coppia. Negli anni ’80 una nuova scommessa imprenditoriale, l’apertura di un albergo a pochi passi dalla spiaggia. Con il duro lavoro e i risparmi i Casadei riuscirono anche ad acquisire altri due stabilimenti, il 99 e il 100, affidandoli alle figlie, Loretta e Catia, oggi albergatrice. Maria era una donna piena di energia, laboriosa, simpatica e perno della sua grande famiglia. Fino a pochi anni fa seguiva ancora con passione e dedizione l’impresa familiare. Sono tanti oggi a ricordarla e a piangerne la scomparsa.

Il genero Roberto Nanni, marito di Loretta, una delle figlie di Maria e che con lei gestisce lo stabilimento 99 la ricorda così: “Ci hai insegnato come apprezzare le piccole cose e come risollevarsi in fretta dalle difficoltà quotidiane, senza portare rancore e buttarsi dietro alle spalle tutte le avversità“. Maria diceva spesso: “non giudicare gli altri se non vuoi essere giudicato”. Un atteggiamento nei confronti della vita che è un prezioso insegnamento per chi le ha voluto bene. Il funerale sarà celebrato mercoledì 10 luglio alle 15,30 alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Rivazzurra.