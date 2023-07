Una spiaggia sempre più inclusiva, arrivano le sedie per far vivere il mare alle persone con disabilità

Sono state consegnate a Misano le quattro ‘sedie job’ acquistate grazie ai fondi resi disponibili dalla Regione Emilia-Romagna per progetti riguardanti il "turismo accessibile e inclusivo per persone con disabilità". Si tratta di ausili che ampliano la capacità delle strutture turistiche di accogliere e agevolare i turisti diversamente abili e i loro famigliari o accompagnatori. L’importo del finanziamento ha coperto l’intero costo di 15mila euro, coi quali sono state acquistate quattro sedie job, pedane in plastica antiscivolo per l'accesso alla spiaggia e pedane utili alla sistemazione di camminamenti esistenti.

“Siamo felici di aggiungere un elemento di grande inclusività alle nostre spiagge – il commento dell’assessore al demanio Manuela Tonini, che ha presenziato alla consegna insieme al sindaco Fabrizio Piccioni -. Grazie a queste sedie job e alle pedane si aprono nuove possibilità per le persone con difficoltà di movimento per muoversi e fare il bagno. Un’opportunità per i turisti e per i residenti di Misano”.

Le sedie job, consegnate alle associazioni dei bagnini di Misano e saranno posizionate alle zone 10 e 11, 45, 57 e 58 e Colonia Fusco.