Spiaggia più pulita grazie ai "lupetti" del gruppo scout

A volte bastano dei piccoli gesti per rendere il mondo migliore di come lo si è trovato. Ce lo insegnano i giovani “lupetti” del gruppo scout di Misano coordinati da Chiara Giannini, che sabato, approfittando del tiepido sole, si sono dedicati ad una giornata ecologica di pulizia della spiaggia. Una piccola impresa, ma di grande utilità per la comunità. Li ha incontrati e ringraziati per il loro impegno l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi.

“I bimbi ci insegnano che qualsiasi cosa fatta con gioia e allegria diventa leggera e speciale – il commento di Schivardi – e che, allo stesso tempo, un piccolo gesto può diventare una grande impresa. Vederli dedicarsi con tanto impegno ma anche spensieratezza ad un’azione così nobile ci fa guardare con maggiore ottimismo al futuro. Un grazie a questi piccoli ma grandi bambini: se la spiaggia di Misano oggi è un po’ più pulita lo dobbiamo a loro”.