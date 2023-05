La spiaggia riparte, "Tin Bota" Romagna. Il Bagnino d'Italia: "Ultimi ritocchi all'arenile, siamo pronti"

Tin Bota. Ha fatto il giro del web la foto pubblicata dal Bagno 121 di Rimini, una maxi scritta di solidarietà rivolta a tutte le città colpite dall’alluvione in Romagna. Le spiagge del Riminese, la provincia meno colpita dall’ondata di maltempo, sono pronte a ripartire. E dopo i lavori a tempo di record per sistemare la costa, quasi tutto è tornato alla normalità: raccolti e verso lo smaltimento i quintali di legna e detriti che per chilometri si erano depositati lungo tutta la costa riminese.

A fare il punto della situazione è Gabriele Pagliarani, il bagnino d’Italia. Domenica (21 maggio) le persone sono tornate al mare. “Siamo rimasti tanto stupiti, c’era molta gente in spiaggia – è il punto di Pagliarani -. Il morale qui in Romagna è sotto i piedi, ma la gente ha voglia di reagire e di tornare al mare. Avevamo una settantina di ombrelloni aperti, il ristorante pieno. Nel cuore abbiamo il dolore e la sofferenza di cosa c’è a trenta chilometri da qui, siamo totalmente solidali con queste persone. Tant’è che un gruppo di bagnini negli scorsi giorni si è trasferito a Cesena per dare una mano in alcune strade per ripulire dal fango. Però bisogna ripartire, rimboccarci le maniche e andare avanti”.

“Ho sentito i colleghi di Cesenatico e Cervia – prosegue Pagliarani -, anche loro sono pronti a rimontare quelle file di ombrelloni che il mare gli ha mangiato, da mercoledì e giovedì sono operativi al 100%. Noi ci siamo abituati a queste mareggiate, il brutto è a Cesena, Faenza e Ravenna che con l’arrivo dell’acqua stanno purtroppo buttando via tutto”.

L’appello rivolto ai turisti è quello di tornare presto in Romagna: “Venerdì avevamo già finito di sistemare tutto, è iniziata la raccolta del legno sull’arenile. Le spiagge sono pronte. I bagnini stanno iniziando proprio in queste ore a montare sdraio e ombrelloni. E’ tutto nella totale sicurezza, questo sarà un motivo in più per venire in vacanza in Romagna e per essere solidali in considerazione di quanto accaduto”.