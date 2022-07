Per andare in spiaggia c’è anche il trenino: servizio completamente gratuito per riminesi e turisti

Durante il fine settimana i riminesi e i turisti che vogliano andare al mare possono raggiungere i lidi usufruendo del classico Trenino per il Mare, un servizio messo a disposizione dal Comune di Rimini in forma completamente gratuita. Le corse sono in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 di sabato e di domenica nei mesi di luglio e agosto, ogni 30 minuti circa. Il servizio sarà attivo anche il giorno di Ferragosto. Il percorso effettuato è circolare: per l’esattezza, il trenino si ferma al Parcheggio in via Giuliani (parcheggio gratuito H24, 7 giorni su 7) e presso le fermate degli autobus di linea comunale su viale Regina Elena. Il tragitto è dunque il seguente: via Giuliani, viale Settembrini e via Chiabrera, via Firenze, fermate Viale Regina Elena, viale Tripoli, via Ugo Bassi e, infine, il rientro al Parcheggio iniziale.

Il vagone rientra nei servizi previsti dall’amministrazione comunale per favorire gli spostamenti dei cittadini e dei vacanzieri da e verso la zona mare durante la stagione estiva. In alternativa, è possibile anche salire sullo Shuttlemare, un servizio di trasporto a chiamata lanciato dal Comune insieme a Start Romagna per facilitare il raggiungimento del litorale sud in maniera comoda, ecologica e flessibile, senza che si debba ricorrere all’auto privata. Per accedere al servizio, è necessario solamente scaricare senza nessun costo l’App Shotl attraverso la quale prenotare la navetta seguendo le indicazioni dell’applicazione.

La raccolta dei passeggeri, lo ricordiamo, avviene presso una qualunque fermata del trasporto pubblico locale, poste a monte della ferrovia, comprese quelle situate in prossimità dei principali parcheggi scambiatori (Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati, Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, via Giuliani), per scendere ad una qualunque delle fermate a mare della ferrovia. Il tempo stimato di attesa della navetta è di circa 15 minuti dalla richiesta, ma è possibile annullare l’attesa prenotando il servizio in anticipo.