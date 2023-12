Dallo Spid al fascicolo sanitario, a sei mesi dall'inaugurazione lo sportello anziani è un riferimento

Ha da poco tagliato il traguardo dei sei mesi di attività, lo “Sportello di aiuto digitale” avviato nel mese di maggio presso il Comune di Bellaria Igea Marina, frutto di un progetto e della collaborazione con Ada - Associazione per i Diritti degli Anziani Odv: una quarantina gli utenti che si sono rivolti, almeno una volta, a questo spazio di sostegno disponibile a cadenza settimanale.

Il progetto si inserisce nel quadro di servizi alla persona e di welfare approntati dall'amministrazione, in particolare sul fronte del contrasto al digital divide. Nello specifico, si sostanzia nella messa a disposizione di un consulente - tutti i mercoledì dalle 9 alle 12 presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico di piazza del Popolo – pronto a fornire gratuitamente un supporto nell’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali fondamentali per l’accesso ai servizi: consulente individuato nella figura del Presidente di Ada, Mauro Aluigi, da anni impegnato nel mondo del terzo settore e recentemente nominato dalla Giunta anche Garante dei diritti delle persone anziane presso il Comune di Bellaria Igea Marina.

“Tantissimi i fronti su cui lo sportello può essere utile all'anziano e le casistiche di aiuto fornito in questi mesi”, spiega lo stesso Aluigi. “A partire dallo Spid, con l'ausilio fornito in caso di smarrimento della password, oppure nella fase di registrazione e immediata attivazione, vista la presenza negli stessi locali del personale Urp abilitato allo scopo. Ci sono anziani che si rivolgono allo sportello per visionare e conoscere le funzioni del fascicolo sanitario elettronico, o coloro che vengono aiutati nell'invio di autocertificazioni, ad esempio quelle indispensabili per ottenere le esenzioni del ticket. Poi ancora, il nostro sportello è il posto giusto in cui recarsi per le certificazioni uniche dei redditi da presentare per il 730, poiché aiutiamo gli anziani nell’accesso al portale dell’Agenzia delle entrate e nel download dei documenti. Sostegno analogo viene fornito nell'utilizzo delle piattaforme digitali per il rinnovo del passaporto e per l'ottenimento del bonus trasporti, senza dimenticare un aspetto chiave, ossia istruire gli utenti passo passo nell'utilizzo delle giuste app su smartphone e nella comprensione delle modalità di verifica dell'identità legate alle nuove tecnologie”.

Lo Sportello di aiuto digitale – per il quale è consigliabile la prenotazione telefonica chiamando il 329.6844333 - si propone quindi come leva importante di contrasto al digital divide, luogo sicuro in cui l'anziano può trovare anche quel contatto umano che, inevitabilmente, un mondo sempre più digitalizzato sta smarrendo al momento dell'erogazione dei servizi. Con le stesse finalità, Ada sta organizzando, in collaborazione con il Centro Sociale Alta Marea, un ciclo di incontri a carattere informativo sui medesimi temi, che si terranno proprio presso i locali di via Carducci 30: il primo è già programmato per giovedì 18 gennaio alle 15.