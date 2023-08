Si spinge troppo al largo e rischia di annegare, 70enne salvato grazie all'intervento dei bagnini

Non appena hanno sentito le grida di una signora, che si trovava in acqua poco distante dalla riva, si sono precipitati per verificare cosa stesse accadendo. E il risultato è stato un eroico salvataggio: gli addetti del bagno 72 di Rimini Sud nella prima mattinata di venerdì (25 agosto) hanno portato in salvo un 70enne riminese che ha rischiato di annegare mentre stava facendo una nuotata al largo. E’ stata la signora per prima a udire il 70enne chiedere aiuto e da lì è scattato il pronto intervento: l’addetto del salvataggio del bagno 72, arrivato un’ora prima rispetto all’inizio del suo turno, il titolare dello stabilimento balneare e l’addetto dei pedalò del bagno 69, si sono precipitati in mare e hanno raggiunto l’anziano in difficoltà. L’uomo si trovava a circa 300 metri dalla riva e ha raccontato di non essersi accorto della distanza percorsa a nuoto.

“Probabilmente ha perso l’orientamento – raccontano dal bagno 72 -, quando siamo arrivati in suo soccorso era stremato, era ormai senza forze e non sarebbe più riuscito fare rientro. E’ stata cruciale la prontezza della signora che ha gridato aiuto, in pratica vedeva solo la testa in lontananza e ha capito che il signore si trovava in una situazione di reale pericolo”. Al rientro sulla spiaggia non si è reso necessario l’intervento dei soccorsi, a parte il grosso spavento il 70enne era in buone condizioni di salute.