Spinta al commercio con manifestazioni e eventi, da giugno 2024 a gennaio 2025: via alle domande peri contributi

Da ieri - 14 giugno - è possibile presentare le domande per i contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche – Estate e Inverno 2024.

Due differenti modalità di contribuzione per ottenere sostegni economici destinati a chi organizza eventi e manifestazioni nel periodo estivo e in quello invernale, che hanno scadenze differenti per le presentazioni delle domande: entro il 30/06/2024, se si tratta di partecipare al bando “Estate” ed entro il 31/10/2024 per chiedere il contributo del bando “Inverno”.

Entrambi i bandi si rivolgono a enti del terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni, fondazioni e comitati costituiti con atto scritto e altri soggetti privati, anche di carattere imprenditoriale o comunque lucrativo, ma solo se il progetto per si richiede il contributo è un’iniziativa “senza scopo di lucro, che sia di particolare rilevanza, e che abbia caratteristiche tali da promuovere il commercio e le attività economiche sul territorio”.

Si tratta di una misura di sostegno che il Comune di Rimini attiva ogni anno per manifestazioni ed iniziative che possono avere un impatto favorevole sull'economia del territorio. In particolare per le iniziative che possono contribuire all'aggregazione sociale o all'attrazione turistica. Progetti innovativi, di pubblico interesse e utilità, che riguardano le attività economiche cittadine e che siano capaci di accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse dell'intera collettività.

Una misura di sostegno all’economia che è finanziata con un importo complessivo di 40 mila euro, 20 mila per ciascun bando. Come l’anno scorso, la data di conclusione delle iniziative è l’elemento con cui si contestualizza l’evento. A partire infatti da ieri - 14 giugno e comunque non prima della presentazione della domanda di contributo - le iniziative per il bando “Estate” si dovranno concludere non più tardi del 31/10/2024. Mentre quelle del bando “Inverno”, dovranno svolgersi non oltre il 02/02/2025 .

Tutte le informazioni dettagliate e la necessaria modulistica sono pubblicate sulla pagina web https://bit.ly/ContributiEconomiciEventi2024 .