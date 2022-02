Spintoni tra ubriachi, giovane finisce contro un muretto e si rompe il naso: 20enne denunciato

Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Stazione di Morciano di Romagna, a conclusione delle indagini condotte a seguito delle lesioni subite nella notte del 20 febbraio da un 20 enne residente in Valconca, hanno denunciato in stato di libertà - per il reato di lesioni aggravate - un altro 20enne.

Da quanto ricostruito dagli investigatori, al termine di una lite scaturita per futili motivi e a causa degli effetti dell’alcool, l’indagato avrebbe spintonato il suo coetaneo dall’atteggiamento fastidioso e molesto, facendolo impattare contro un muretto in cemento e procurandogli così la frattura del setto nasale e altre escoriazioni al volto.

L’episodio, verificatosi nel centro di Morciano, aveva destato particolare scalpore viste le condizioni in cui era stato ritrovato il giovane dai sanitari del 118, tanto da far diffondere l’errata ricostruzione di una violenta rissa scatenatasi poco prima. Ipotesi, quest’ultima, ritenuta inverosimile sulla base delle testimonianze raccolte e degli accertamenti svolti dal personale della Stazione Carabinieri di Morciano.