Spirito black, mood soul, una voce profonda e il legame con la sua per il nuovo singolo di Joshua

Uno spirito black, un mood soul, una voce profonda, il legame con la sua Rimini. Joshua ha 26 anni ed è nato a Rimini. Il sound e le sonorità della sua voce incantano il mondo musicale e si conferma una eccezione nel panorama del pop italiano. E’ uscito pochi giorni fa il suo nuovo singolo ‘Mq2’, prodotto da Sedd e Yazee, con autore Zin AK Bes. Un progetto discografico seguito da Krios Music, con distribuzione Ingroove di Universal. Un brano dallo spirito black, molto più di una canzone: uno stato dell’anima che Joshua svela nota dopo nota. “Il corpo è la casa dell’anima - racconta Joshua - in questa canzone ho voluto descriverne ogni metro quadro. Ragionando su ciò che le persone si aspettano di trovarci dentro. La musica è la strada in cui è possibile spogliarsi di tutti gli stereotipi che c’incolliamo addosso, per mostrare finalmente il nostro io”.

Joshua Bale nasce a Rimini il 14 agosto del 1995. Cresce in una famiglia di creativi e si avvicina da giovanissimo al mondo della musica, in particolare a quello delle percussioni. Dopo i primi approcci al mondo rap, scopre le potenzialità della sua voce, che lo fanno avvicinare al mondo delle melodie e al pop. A 18 anni lascia Rimini per andare a vivere a Milano, dove insieme a Zin AK BES (autore), Yazee (produttore) e Sedd (altro produttore) comincia a lavorare ai primi progetti. L’agenzia romagnola Krios Management riconosce in lui il vero talento e decide di sviluppare un vero e proprio progetto discografico. Oggi il singolo di Joshua è disponibile su tutti gli store digital nazionali e internazionali e la distribuzione è firmata Ingroove di Universal. Il suo canale Instagram ha superato gli 80mila followers e il suo brano, solo su Spotify, ha già registrato in pochissimi giorni migliaia di streams.