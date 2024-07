L'attività fisica fa bene, un pomeriggio al parco per dimostrarlo

Un'iniziativa per far conoscere ai cittadini i benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per muoversi insieme, scoprendo quanto questo sia importante per mantenersi in salute in modo economico e divertente, così da contrastare la sedentarietà e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione.

E' “Un passo alla volta”, in programma il prossimo venerdì 12 luglio, dalle 16 alle 18, al Parco Ivan Graziani (via Guglielmo Marconi 8), con punto d’incontro al Bar Avamposto 2.0.

L'evento (rinviato per il maltempo il 13 giugno), sarà condotto dal tecnico dell’Attività Motoria e dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica. L’iniziativa è rivolta alle persone con pre-diabete, diabete e sindrome metabolica popolazione generale: si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l'iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Quello in programma fa parte degli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.