Quando lo sport si unisce alla cultura, continuano gli appuntamenti con le camminate nella storia

Si è svolta domenica, 2 aprile, Sport e cultura, dal mare alla città, con un titolo molto interessante “Salute e Benessere nella Rimini di Fine 800 e inizio 1900". Un terzo appuntamento baciato dal sole primaverile, all'insegna della salute e del divertimento in cui, attraverso varie tappe, tutti i partecipanti hanno camminato e praticato ginnastica funzionale in un circuito che parte e arriva dal Bagno Tiki 26 a Rimini.

Sei tappe per sei avvincenti storie, il cui filo conduttore è stata la parola benessere: benessere inteso innanzitutto come cura di sè, del proprio corpo, attraverso la pratica dei bagni di mare, resa possibile dall'apertura a Rimini del primo stabilimento balneare, nel 1843, ad opera dei conti Baldini e del medico Claudio Tintori, e di strutture integrative come lo Stabilimento Idroterapico e il Kursaal (oggi purtroppo non più visibili a causa delle distruzioni novecentesche); ma anche un benessere coltivato attraverso le attività ricreative che, come ci ha insegnato l'igienista ottocentesco Paolo Mantegazza, contribuiscono a un salutare sviluppo psico-fisico.

Infine, un benessere derivante dai piccoli piaceri quotidiani: un dolce d'altri tempi, consumato al bancone o tra i dehors di un locale storico - come la centenaria Pasticceria Vecchi - o l'acquisto di un prodotto, un'acqua o uno sciroppo miracoloso dall'antica farmacia Dupré.

Elen, la Personal Trainer Brasiliana, ha guidato questo tour con attività sportiva di 3 ore circa per 8 chilometri che è partito con un riscaldamento iniziale e uno stretching finale, e durante il percorso una camminata sportiva, con esercizi per allenare non solo la parte bassa ma anche la parte alta di ogni partecipante. Si rammenta che oltre a Sport e Cultura, tutti ii mercoledì all’orario del tramonto, si può partecipare anche a “Walk on the Beach” con partenza sempre dal Tiki 26 per 60’ di attività di camminata sulla battigia con Elen Souza.

"A Rimini, c’è un grande cambiamento in essere non solo strutturale nella città ma anche dei Riminesi, c’è sempre più propensione al benessere e all’aria aperta - dice Giorgio Salvatori, organizzatore dell’evento -, lo abbiamo notato anche dalla grandissima partecipazione della città all’evento della Rimini Marathon. L’attività sportiva all’aria aperta ha diversi vantaggi e i Riminesi lo stanno apprezzando sempre di più, sta partecipando a questo grande cambiamento, con qualsiasi tipo di attività dalla camminata alla bicicletta ed è per tutte le fasce di età".

Sport & Cultura come Walk on the Beach si pongono l’obiettivo di attivare il metabolismo, migliorare la resistenza aerobica e anaerobica, intervallata con esercizi funzionali di tonificazione. L’evento ha il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Rimini.