Sport & Cultura in edizione serale, camminata al tramonto alla scoperta dei monumenti di epoca romana

Si è tenuta mercoledì sera (28 giugno) la sesta edizione di Sport & Cultura, tante persone hanno partecipato all’edizione serale. All’ora del tramonto si è camminato dal mare alla città, ripercorrendo alcuni monumenti dell’epoca romana di Rimini. La formula cultura abbinata allo sport si afferma a Rimini come format che è apprezzata sia dai turisti ma anche dai riminesi.

I partecipanti hanno affrontato 7 chilometri di camminata visitando e ascoltando alcune chicche della guida, tutti scanditi da momenti d’attività fisica e funzionale dello staff di Elen Souza. All’arco di Augusto: "Ora sappiamo chi sono i 4 volti sulle due facciate dell'arco di Augusto...e tra questi il Dio Nettuno ci riporta sempre al nostro caro mare, essendo lui il Dio del mare". “O al Ponte di Tiberio che splende con la sua pietra d'Istria sull’antico letto del fiume ariminus e noi ne abbiamo apprezzato origini e storia". O all’Anfiteatro: "Che stupore apprendere che l'antica Ariminum avesse un anfiteatro enorme, vista mare che poche altre città possono vantare". E tante altre belle informazioni

“Sport & Cultura” si tiene 1 volta al mese, ed è il connubio perfetto per chi vuole praticare sport e non perdersi degli approfondimenti sulla città di Rimini. Mentre Walk on the beach si tiene due volte alla settimana al tramonto (19,15) del mercoledi e alle 8,30 della domenica sempre punto di ritrovo al Bagno Tiki 26. L’obiettivo è sempre lo stesso: tenersi in forma, praticare un’attività fisica alla portata di tutti, compatibile con impegni di lavoro e familiari. È la nuova tendenza del benessere. Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Rimini, assessorato allo Sport.