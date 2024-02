Sport e della sicurezza stradale sui banchi: rispettare le regole per ridurre i rischi

Coriano terra dei motori è pronta ad ospitare l’incontro rivolto alle scolaresche sul tema dello Sport e della sicurezza stradale. È il secondo appuntamento con gli studenti della provincia di Rimini dopo il successo dello scorso 16 settembre a Misano Adriatico. Obiettivo dell’incontro è diffondere tra i giovani in età di patentino la cultura della prevenzione e del rispetto delle regole sulla strada e nello sport. L’iniziativa è patrocinata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, da Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Coriano, e sostenuta da Alpinestars, Ghigi 1870 e Airoh. “Promuovere una maggiore consapevolezza dei pericoli che si affrontano alla guida di un motociclo, uno scooter e in generale su strada è un tema fondamentale che deve essere affrontato a partire dai banchi di scuola. Questa iniziativa gode, nella mia terra dei motori elemento imprescindibile di questo territorio, Coriano, del patrocinio del Ministero dello Sport, proprio per sensibilizzare ai massimi livelli la cultura del rispetto a partire dalla educazione stradale – ha detto la Senatrice e vicesindaco del comune di Coriano, Domenica Spinelli -. Il rispetto delle regole e la correzione delle cattive abitudini su strada, non dimentichiamolo mai, tutela sia la propria che l’altrui incolumità, da qui il coinvolgimento di tutte le scuole di Coriano”. Tra i promotori dell’incontro Marco Guidarini, presidente di AMI (Associazione Motociclisti Incolumi onlus), medico traumatologo, pilota, istruttore di guida sicura, che interverrà in veste di relatore.

Sono previsti interventi sui pericoli insiti nelle infrastrutture stradali e nei comportamenti di guida sbagliati; sulla protezione offerta da un abbigliamento adeguato; sul Nuovo Codice della strada e sulle sanzioni in caso di infrazione; sulle caratteristiche dei caschi, la loro omologazione e l’uso corretto; sul funzionamento delle protezioni individuali e dell’airbag motociclistico in caso di caduta dal motoveicolo; sulla tecnologia applicata al motoveicolo per migliorare la sicurezza. Gli istruttori dell’AMI Riding School spiegheranno come guidare in sicurezza un veicolo a due ruote motorizzate. Esponenti del Moto Club Misano Adriatico parleranno dell’attività di formazione e di sostegno ai giovani piloti.

“Gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte e di invalidità tra i giovani di età fino ai 29 anni. Tra le vittime soprattutto pedoni, ciclisti e motociclisti come riferiscono i dati OMS – ha dichiarato l’assessore allo Sport del comune di Coriano, Anna Pecci -. La quasi totalità degli incidenti è dovuta a comportamenti contrari al Codice della strada ed è spesso legato alla velocità. Mi sono adoperata personalmente alla organizzazione di questa iniziativa che vede, per i nostri ragazzi, relatori di primo livello provenienti dalla Associazione Motociclisti Incolumi e dal Moto Club di Misano Adriatico, oltre a ingegneri ed esporti del settore. Coriano è vicina alla sicurezza e alla salvaguardia dei suoi cittadini. All’incontro saranno presenti anche i genitori degli studenti proprio perché l’obiettivo è stato quello di coinvolgere dal basso gli studenti assieme anche agli stessi familiari”.

L’Associazione Motociclisti Incolumi onlus (AMI) nasce nel 2003 dalle esperienze acquisite da piloti, medici, ingegneri e avvocati, nei settori dell’istruzione alla guida, della progettazione di strade, della tutela dei diritti degli utenti della strada, della prevenzione e del risk-management. Il suo obiettivo è studiare gli incidenti stradali secondo il metodo scientifico della medicina, e il danno alla salute da essi provocato, per individuare i comportamenti atti a prevenirli. Nel 2007, con il progetto Forgiving drive, forgiving vehicles, forgiving roads vince a Madrid il ‘Prix Europeen De La Securite Routiere’ indetto ogni anno dalla Fondazione Norauto per premiare le migliori iniziative europee per la sicurezza stradale. Nel 2015 lancia sul circuito di Misano l’iniziativa #RunForSafety per riportare l’attenzione generale sul problema dei guardrail ghigliottina e sulle infrastrutture stradali inadeguate. È impegnata a migliorare la sicurezza dei motociclisti attraverso progetti, convegni, pubblicazioni, incontri con le scuole e le istituzioni, e la AMI Riding School, la scuola di pilotaggio il cui motto è: “Un buon corso di guida fa guadagnare secondi in pista, anni di vita su strada”.

Il Moto Club Misano Adriatico nasce nel 1977 dall’idea di un gruppo di giovani appassionati di organizzare gare di velocità nel vicino Circuito Internazionale Santamonica, l’attuale Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nei primi anni della sua attività ne organizza oltre 100 poi nel 1984 è invitato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) a collaborare alla realizzazione del Gran Premio delle Nazioni e da quel momento in poi si afferma nel settore della velocità diventando uno dei più importanti Moto Club italiani. Partecipa con dirigenti e tecnici a numerose manifestazioni motociclistiche, anche nel settore Moto d’Epoca e Classiche. Annovera tra le sue file una decina di piloti iscritti al Campionato Italiano Velocità e il Gruppo di Moto Radunisti specializzati in staffette per il ciclismo e altre specialità sportive. Recentemente ha ricevuto dalla FMI la certificazione di scuola di motociclismo.