Sport e salute, parte da Rimini il tour che porterà in Italia il Villaggio sportivo per promuovere l'attività fisica

Un’anteprima dall’Emilia Romagna di #Piùspportpiùvita, il Tour di Sport e Salute per portare lo sport nelle piazze di numerose città italiane promuovendo l’amore per stili di vita corretti e più attivi. La prima tappa simbolica è stata quella di Rimini in concomitanza con la Rimini Wellness dove Sport e Salute ha allestito uno stand con il ministro per lo Sport e i Giovani, Dipartimento per lo Sport, Dipartimento per i Giovani e Ics. Per l’occasione in Piazzale Fellini è stato allestito il Villaggio dello Sport, un vero e proprio villaggio sportivo di oltre 1.000 metri quadrati. Un progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’attività motoria in modo divertente, all’aria aperta e coinvolgendo le leggende dello sport italiano.

A Rimini era presente anche il presidente e amministratore delegato, Vito Cozzoli che ha partecipato alle diverse iniziative: “Sport e salute scende in campo e va nelle piazze per affermare il diritto allo sport per tutti. In questo anno di esplosione di RiminiWellness abbiamo scelto proprio questa città per iniziare il nostro tour e per essere vicini a questo territorio duramente colpito nei giorni scorsi dal maltempo. La città, inoltre, ha sempre messo lo sport al centro in una comunità che ha fatto crescere il comparto industriale del settore. A questo si aggiunge l'aspetto sociale dell'attività fisica in una regione, come l'Emilia-Romagna, che è virtuosa in questo senso promuovendo le discipline sportive nella scuola primaria. Ed è proprio per fare entrare ancora di più lo sport nella mentalità italiana che abbiamo dato il via a questo tour con cui daremo la possibilità a tutti i cittadini di provare diverse discipline. Lo scorso anno siamo andati in 16 regioni visitando 27 province e quest’anno vogliamo fare di più soprattutto per parlare alle giovani generazioni con linguaggi nuovi affermando quei valori che solo lo sport può portare avanti”.

Nella mattinata di domenica il taglio del nastro dell Villaggio che è stato reso accessibile a tutti gratuitamente; e sono stati organizzati eventi e attività di intrattenimento, c’è stata anche la possibilità di provare diverse discipline sportive e di incontrare i campioni italiani, tra cui Legend come Filippo Magnini, più la campionessa Europea e Mondiale di boxe Simona Galassi. Il campione internazionale di calcio freestyle Swann Ritossa si è esibito insieme ad altri 4 freestyler (Parkour, Breakdance, Skate, Basket) in tre mini-show.

Questa iniziativa di Sport e Salute mira non solo ad avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica, ma anche a valorizzare il territorio e i suoi attori che operano nell’ambito dello sport. Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti, infatti, sono organizzate in sinergia con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali e gli Organismi Sportivi del territorio.