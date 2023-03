Sport e turismo, da Pasqua a giugno Coriano ospita i Tornei Internazionali di Calcio Giovanile

Coriano sempre più terra di sport. Da aprile a giugno tornano i Tornei Internazionali di calcio giovanile della ASD Tropical Coriano patrocinati dall’amministrazione comunale. 460 squadre per 15.000 presenze provenienti dall’Italia e da tutta Europa spalmate negli alberghi della riviera tra giocatori, accompagnatori, società e dirigenti. La giunta ha dato il via libera nell’ultima seduta a quattro importanti appuntamenti all’insegna dello sport e del turismo, di cui tre di carattere internazionale e uno locale.

Si parte come da tradizione, a cavallo delle Festività di Pasqua, dall’8 al 10 aprile con il “Trofeo Adriatico” giunto alla 31°edizione, per 210 squadre partecipanti su 22 campi dislocati tra Coriano e alcuni comuni della costa. Si prosegue con il 27° “Trofeo Delfino” nel fine settimana di Pentecoste il 27/28 maggio con 150 squadre presenti per arrivare al 10/11 giugno con il 9° “Trofeo d’Italia” in cui le partite si disputeranno su 15 campi per un centinaio di squadre. Sede operativa degli eventi calcistici sarà Coriano con 5 campi ridotti da calcio A9. Mentre il 25 aprile si svolgerà sul territorio il Trofeo “Daniele Grandi” 30° edizione organizzato dalla Polisportiva Junior Coriano.

“A partire dalla Pasqua arrivano a Coriano appuntamenti sportivi dai grandi numeri e ad elevata partecipazione con giovani giocatori, per buona parte provenienti dall’estero - commenta l’assessore allo Sport di Coriano, Anna Pecci - che avranno l’occasione di praticare il calcio in un territorio di grande bellezza e accoglienza. Lo sport è un valore sociale posto al centro delle nostre politiche come la nuova carta dei servizi degli impianti sportivi approvata recentemente in Consiglio Comunale. L’obiettivo è di favorire e avvicinare i ragazzi alle varie discipline sportive. Da qui il nostro sostegno alle associazioni sportive locali impegnate sul territorio al raggiungimento di questo comune obiettivo.”