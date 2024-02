Lo sport incontra l’emergenza in Valconca, preziosa donazione per la Protezione civile

Lo sport incontra l’emergenza in Valconca. San Clemente in Tombola, Asd Real San Clemente e Asd del Conca - tre realtà della Valconca sensibili alle esigenze del territorio - sono scese in campo effettuando una donazione a favore del Giv di Protezione Civile della Valconca. Sabato 17 febbraio si è svolta la consegna ai volontari una motosega: un nuovo strumento a disposizione del Gruppo Intercomunale, con caratteristiche di grande manualità, messa a disposizione da ”Agri Store Ceccaroni di San Clemente”. Da parte di Elena Castiello, coordinatrice del Giv di Protezione Civile della Valconca “un ringraziamento doveroso per la disponibilità dimostrata grazie a questa iniziativa”.