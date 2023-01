Mondo dello sport in lutto, il riminese dice addio allo storico presidente del Coni provinciale

Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Donato Mantovani, storico presidente del Coni di Rimini. Aveva 74 anni, si è spento all’ospedale Infermi, dove era ricoverato da prima di Natale. Aveva guidato lo sport riminese dal 1996 al 2012 e aveva ricevuto le stelle d’argento e d’oro al merito sportivo da parte del Coni. Sono stati davvero in tanti a ricordarlo in queste ore. A partire dal Comitato regionale del Coni: “Il presidente del Coni dell’Emilia Romagna – si legge nella nota -, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Donato Mantovani, storico dirigente dell’Asd Viserba, presidente provinciale Fihp e presidente del Coni di Rimini fino al 2012. Un dirigente preciso, puntuale, un punto di riferimento non solo per le attività rotellistiche ma per tutto il movimento sportivo della regione”. A ricordarlo anche il Club Nautico di Rimini: “Figura di primissimo piano, a livello dirigenziale, apprezzato per la sua umanità e disponibilità. Un abbraccio alla famiglia”.

I funerali si terranno giovedì (26 gennaio), alle 15, alla chiesa del Crocifisso.