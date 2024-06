Sport riminese in lutto, addio allo storico play che giocò con Myers. Scomparso a soli 52 anni

Il mondo dello sport e del basket riminese sono in lutto per la scomparsa di Massimo Morri, storico playmaker e allenatore poi in varie realtà cestistiche del territorio. Se ne è andato a soli 52 anni, dopo aver lottato contro una brutta malattia che gli era stata diagnosticata da qualche mese. Max per tutti era stato regista di quella storica annata 1972, che dominò nell’Italia dei canestri del basket giovanile: compagno di squadra di Fontana, Ruggeri, Semprini e di quel Carlton Myers che nato del 1971 ha fatto in molte occasioni da chioccia a un gruppo che in tanti appassionati di pallacanestro lo ricordano come speciale. Talento cristallino, grande visione di gioco, Morri una volta conclusa la parentesi da giocatore spesso come fuoriclasse delle minors riminesi, ha poi vestito i panni di allenatore.

Sono in tanti in queste ore a ricordare le sue giocate ma anche la sua umanità, a partire da alcune società in cui ha lavorato. “L’Happy Basket – si legge in una nota -, piange la scomparsa di Massimo Morri, playmaker di talento della storica annata ’72, allenatore della Ren-Auto nella stagione 2011/2012. Una tragica notizia che ha colpito profondamente tutto l’ambiente della pallacanestro riminese e i tanti che volevano bene a Max, diventato poi apprezzato fotografo e videomaker. Riposa in pace coach”. Messaggio di cordoglio anche da parte della Federazione Sammarinese Pallacanestro: “La notizia ci lascia sconvolti, senza parole. E’ morto Massimo Morri, protagonista qui in Repubblica da giocatore e anche, in anni molto recenti, da allenatore. Nel secondo caso, presente nello staff della prima squadra Titans e anche da capo allenatore per il basket 2000. Federazione Sammarinese Pallacanestro, Pallacanestro Titano e Basket 2000 San Marino esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia di Max”.

Un dolce ricordo anche dall’Associazione Nebraska che cura l’evento del Glory day Rimini dedicato a Bruce Springsteen: “Mentre eravamo pronti ad annunciare un po’ di novità ci è arrivata questa notizia devastante che ci lasciata attoniti e con il cuore spezzato. Il nostro amico fraterno Max Morri ha lasciato questa terra a soli 52 anni. Max è stato un pilastro fondamentale del Glory days degli ultimi anni. Presenza discreta ma pulsante, con la sua macchina fotografica ha fissato alcuni momenti indelebili e indimenticabili. Una presenza fissa, positiva, talentuosa ma sempre umana e umile. L’edizione 25 di settembre sarà dedicata a lui, troveremo i modi e i tempi per dirgli ancora una volta grazie di tutto quello che ha fatto per noi. Ci vediamo nei sogni, proprio come ha cantato Bruce alla fine del concerto dello scorso anno e che abbiamo vissuto insieme”.