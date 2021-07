SportDance, un lungo ed emozionante saluto a Raffaella Carrà

E’ un omaggio doveroso ed emozionato quello che la Federazione Italiana di Danza Sportiva sta tributando alla regina della televisione italiana, Raffaella Carrà, scomparsa da pochi giorni. Per questo nei quattro padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dove è in corso l’edizione 2021 dei Campionati Italiani di Danza Sportiva della FIDS, risuonano le note delle celebri canzoni di Raffaella Carrà. Originaria di Bellaria, Carrà è stata ballerina e artista, oltre che conduttrice, showgirl e autrice televisiva, amata da tutti in Italia e nel mondo. Le sue canzoni, celeberrime, come molte delle sue coreografie, sono ancora la base sulla quale studiano atleti e atlete di tutte le età.

A Rimini, dove l’edizione 2021 di Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva, è giunta alla tredicesima edizione, sono in gara ballerini e ballerine italiani provenienti da tutta Italia. Sono stringenti le regole per gareggiare, secondo i protocolli di sicurezza aggiornati con le norma attuali, senza però nulla togliere all’emozione degli atleti, dai più giovani ai più anziani. La Danza Sportiva fa parte del patrimonio culturale italiano, per questo a Rimini gareggiano atleti tesserati FIDS dai 6 ai 99 anni.

Le note di “Ballo, Ballo”, brano di Raffaella Carrà dei primi anni Ottanta, risuonano ogni giorno nei quattro padiglioni di gara, subito dopo l’Inno di Mameli. Domani, domenica 11 luglio, saranno protagoniste, tra l’altro, le danze coreografiche, come la Latin Dance e la Synchro Dance. Musica, coreografia, metodo e divertimento fanno parte del patrimonio culturale sul quale investe la Federazione Italiana Danza Sportiva. Un motivo in più per omaggiare Raffaella Carrà a poche ore dalla sua scomparsa.