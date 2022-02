Sportello al Cittadino, superano quota 32mila i contatti del 2021

Tornano a salire i contatti dello Sportello al Cittadino, che nel 2021 superano quota 32mila. Dopo un 2020 segnato dalle forti limitazioni agli spostamenti in seguito allo scoppio della pandemia, gli utenti che lo scorso anno si sono rivolti allo Sportello al Cittadino di persona, per mail o telefonicamente sono infatti 32.100. Proprio il canale telefonico vede un significativo balzo in avanti, dal momento che in tre anni sono praticamente triplicate (rispetto alle 5.000 del 2019) le persone che hanno scelto il telefono per mettersi in contatto con gli operatori dei servizi erogati dallo Sportello, che comprendono il rilascio di informazioni generali sull’ente, le certificazioni anagrafiche e i servizi demografici. Non è da meno l’utilizzo della posta elettronica: se infatti nel 2019 erano poco meno di 500 le richieste di informazioni per mail, nel 2021 superano le 2.500 unità. Un dato particolarmente significativo in direzione di una maggior predisposizione delle persone all’uso delle nuove tecnologie, che va a sommarsi alla digitalizzazione dei servizi. Il percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi del Comune di Santarcangelo ha visto infatti un impulso particolare nel 2021 grazie all’attivazione di 25 nuovi servizi online, che portano a circa 50 le procedure dell’Amministrazione comunale gestibili completamente online con il supporto telematico o telefonico dei funzionari del Comune. Inoltre, l’attivazione del sistema di pagamento tramite la piattaforma Pago PA consente di semplificare i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale per la maggior parte dei servizi dell’ente, mentre l’app IO permette di ricevere notifiche personalizzate relative ad esempio alla scadenza della carta di identità, al bollettino di pagamento del canone di illuminazione votiva, ecc. Confermato anche il trend in crescita delle richieste avanzate allo Sportello per l’attivazione dell’identità digitale Spid, che raggiungono quota 552.

Quanto ai canali social, mentre la pagina Facebook raggiunge quota 8.840 “mi piace” (+634 nel 2021), il profilo Instagram supera i mille follower (1.064), con un incremento di 104 unità durante lo scorso anno. Più di 30mila le visite alla pagina Facebook, mentre la copertura complessiva sfiora le 130mila visualizzazioni con oltre mille post pubblicati. Il profilo Instagram – vistato in più di 1.200 occasioni – con quasi 90 post supera invece le 1.200 visualizzazioni complessive. In generale, quindi, una parte significativa di persone che fino a qualche anno fa prediligeva il contatto diretto con gli operatori dello Sportello al Cittadino per richieste di informazioni e per ottenere i servizi, si è spostata su canali alternativi che vedono le tecnologie digitali occupare un posto di rilievo. Questo trend viene confermato anche dai contatti del sito internet istituzionale: non considerando l’anno della pandemia, infatti, gli utenti che hanno visualizzato contenuti su www.comune.santarcangelo.rn.it sono cresciuti di 30mila unità, così come le visualizzazioni di pagina che passano dalle circa 730mila del 2019 alle quasi 800mila del 2021. È infine interessante notare che lo smartphone (57%) ha di gran lunga superato il computer (40%) per accedere alle opportunità digitali offerte dall’Amministrazione comunale.

Intanto si ricorda che il punto accoglienza dello Sportello al Cittadino è aperto senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 per il rilascio di informazioni sui servizi comunali, ricevere segnalazioni e prenotare diversi servizi, fra cui il rilascio di carte d’identità elettroniche, certificazioni anagrafiche, permessi invalidi. In alternativa, è possibile contattare lo Sportello al Cittadino al numero 0541/356.356 sempre negli stessi orari o inviare una mail a urp@comune.santarcangelo.rn.it.