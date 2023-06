Spray al peperoncino, pugni e calci per rapinare il minimaket; arrestati 3 malviventi

Notte da arancia meccanica, quella tra venerdì e sabato, per il titolare di un minimarket di viale regina Margherita preso di mira e massacrato da una banda di giovani nordafricani che lo hanno rapinato. L'allarme è scattato intorno all'1 quando, al numero di emergenza, è arrivata la richiesta di aiuto della vittima e sul posto si sono precipitate le Volanti della Questura. Il titolare del negozio, ancora malconcio, ha raccontato agli agenti che poco prima i tre malviventi erano entrati nell'attività commerciale per prendere delle bottiglie di alcolici e poi tentare la fuga senza pagare. L'uomo ha cercato di bloccarli ma, per tutta risposta, il trio lo ha aggredito con uno spray al peperoncino. Il personale della polizia di Stato, dopo aver avuto una descrizione dei rapinatori, è partito alla ricerca dei nordafricani e mentre pattugliava la zona è stato richiamato dalla vittima.

I malviventi, infatti, erano tornati sul luogo del crimine per minacciare il titolare "colpevole" di aver chiamato le forze dell'ordine. L'uomo è stato quindi pestato a sangue con calci e pugni così come un dipendente del minimarket che cercava di difenderlo. L'intervento degli agenti ha permesso di bloccare gli stranieri, tutti tra i 18 e i 23 anni due dei quali irregolari in Italia, che una volta ammanettati sono stati portati in Questura. Nel tentativo di fermarli, uno di questi ha opposto resistenza minacciando un poliziotto brandendo i cocci di due bottiglie di vetro spaccate a terra. Il pubblico ministero di turno, informato dell'aggressione, ha disposto per tutti e tre l'arresto con l'accusa di rapina pluriaggravata coi malviventi che sono stati quindi trasferiti nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia.