Sradicano cespugli e danneggiano gli arredi del Parco del Mare: denunciati tre turisti

Sono stati sorpresi mentre sradicavano a mano interi cespugli spargendoli in strada e sul marciapiede, danneggiando i nuovi arredi del Parco del mare nel tratto di Marina centro, tra viale Beccadelli e il lungomare Tintori.

A intercettare i tre giovani di nazionalità svizzera è stata una pattuglia di Polizia Locale in servizio, nel corso della notte tra mercoledì e giovedì. Colti sul fatto, i tre sono stati bloccati ed identificati, giustificando i loro atti vandalici con una improbabile ricerca di un paio di occhiali smarriti. Per tutti e tre è scattata la denuncia per concorso in danneggiamento aggravato di beni pubblici. Sul posto è stata chiamata una squadra di Anthea per il ripristino degli arredi danneggiati e la pulizia dei tratti di strada e marciapiedi coinvolti. Gli uffici tecnici del Comune di Rimini stanno stimando la cifra da richiedere ai tre denunciati a risarcimento dei danni subiti.