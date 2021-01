Stabile la popolazione di Santarcangelo ma aumentano i decessi e calano i matrimoni

Il bollettino demografico indica come crescano anche i nuclei famigliari e il numero delle nascite

Continua ad essere stabile la popolazione del Comune di Santarcangelo che al 31 dicembre 2020 ha fatto registrare 22.381 residenti, contro i 22.397 dell’anno precedente. Stabile anche se con qualche leggera differenza a favore dei primi, il rapporto fra maschi (10.840) e femmine (11.541), mentre aumentano ancora i nuclei familiari: ai 70 in più registrati nel 2019 se ne aggiungono altri 33, portando il numero complessivo delle famiglie a quota 9.082. Le convivenze di fatto passano dalle 36 del 2019 alle 40 del 2020. I dati forniti dai Servizi demografici dell’Amministrazione comunale riportano un aumento del 16 per cento delle nascite: i 174 i nuovi nati nel 2020 segnano infatti un’inversione di tendenza significativa se raffrontati ai 150 dell’anno precedente e ai 155 del 2018. Sale del 13 per cento anche il numero dei deceduti: 250 contro 222 dell’anno precedente e i 206 del 2018 (il saldo naturale negativo è pari a meno 76).