Stadio Neri, Forza Italia non ci sta: "Vogliono un nuovo impianto in pieno centro. Non c'è visione"

Daniele Frisoni, vice coordinatore di Forza Italia Rimini, torna ad alimentare il dibattito sul tema dell’ex nuova Questura e del possibile restyling dello stadio Romeo Neri. Un argomento che continua a tenere banco, quotidianamente, in città. “Come sempre la giunta rispondere piccata ai progetti che pensa essere condivisi ma che tali non sono. Dopo 50 anni di discussione sullo spostamento dello stadio, la soluzione sembra essere, rifacciamo lo stadio dov'è. Ma che visione di città è questa? Sullo stadio avevo già scritto più volte in questi anni invocando lungimiranza e attenzione ai residenti. Ma questo a Maresi & Co. non interessa”.

“Sono uno sportivo da sempre – prosegue Daniele Frisoni -. Sono per lo sport e l'attività fisica. Ma non mi sognerei mai di fare un nuovo stadio in centro storico. Durante le partite il quartiere attorno allo stadio già oggi viene "blindato" per molte ore prima e dopo la partita dalle forze dell'ordine, per via dei pochi tifosi diciamo... allegrotti difesi dall'assessore. I residenti sono impediti nella libertà di movimento. Vengono messi in difficoltà anche le persone che vorrebbero venire nelle vie limitrofe a far visita a parenti (molti di loro anziani) e amici perché tutti (compresi i residenti) non possono parcheggiare”.

“Ma di tutto questo alla giunta e a Maresi non interessa – prosegue il rappresentante di Forza Italia -. Si è aggiunto anche il basket (sport che adoro) alla blindatura di alcune strade nello stesso quadrante, per cui ne deriva che tutti (e dico tutti) i fine settimana i cittadini sono sottoposti al divieto della libertà personale. Non si tratta quindi di amare oppure odiare lo sport e gli sportivi. Si tratta invece di visione di città e di qualità di vita e dei servizi al cittadino. Ma questo all'assessore "tifoso" non interessa. Il Rimini Calcio merita di più. La Rbr merita di più. Il Rimini Calcio merita uno stadio veramente nuovo spostato fuori dal centro storico e da zona residenziale, magari nella zona Ghigi come il vero visionario Vincenzo Bellavista prevedeva e progettava”.

“Lo stadio attuale diventerebbe "lo Stadio degli Sportivi". La casa dell'Atletica, della Boxe, delle arti marziali, della pesistica, delle palestre, della scherma, del pattinaggio, della danza sportiva, della ginnastica artistica, della scuola calcio e delle competizioni internazionali di tutti questi sport. Senza bisogno di blindare il quartiere. La Rbr merita un PalaStadium per il Basket per poter mirare alla A1, l'Rds Stadium è nato per questo e oggi anziché diventare la grande casa del Basket viene riprogettato per la sola scuola di danza sportiva”.

E in conclusione: "Tirate voi le conclusioni e decidete chi ama e vuole veramente lo sviluppo dello sport a Rimini e chi invece gestisce le cose su piccoli interessi e senza visione. Noi chiediamo la riqualificazione del quartiere (non il solo supermercato come Maresi vuol fare intendere) da troppi anni in degrado per la immobilità del Comune. Ci interessa un progetto condiviso tra Asi e Comune per il riutilizzo delle aree ex questura e stadio degli sportivi".