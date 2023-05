Allo stadio Neri è già "standing ovation", Vasco Rossi fa le prove in città. "Ciao Rimini, sono arrivato"

Il 25 maggio del 1979 usciva Albachiara, il primo grande successo di Vasco Rossi. 44 anni dopo, nel giorno dell’anniversario, Blasco è a Rimini. Sono da poco passate le 17 quando due minibus con i vetri oscurati fanno ingresso allo stadio Romeo Neri. “E’ Vasco! E’ Vasco! Ciao Vasco”. Alcuni fans sono già pronti a stazionare nei pressi dell’ingresso secondario, dove in genere entrano anche i calciatori del Rimini. “Siamo qui apposta per lui”, si sente dire quando adun certo punto all’interno dell’impianto sportivo off limits si inizia a sentire il richiamo di alcuni strumenti.

Iniziano le prove e chi abita nei dintorni dello stadio non perde occasione per affacciarsi dai balconi e dalle finestre. Tra i primi brani di prova, si riconosce subito un grande successo. “C’è chi dice là, c’è chi dice qua, io non ci sono”. Ma Vasco c’è, eccome se c’è, è dentro al suo fortino, assieme al suo staff e poco dopo lo testimonia in prima persona attraverso i suoi social: eccolo camminare sul palco già pronto per il doppio evento dell’1 e 2 giugno, si capisce chiaramente che è iniziata la fase riminese delle prove generali: il Blasco non perde infatti occasione per farsi immortalare con alle sue spalle la scritta “Rimini” del settore distinti.

E mentre la città si prepara a ospitare la data zero del nuovo tour, con tutte le indicazioni per parcheggi, viabilità e trasporti, Vasco si cala nella nuova realtà. Le prove a Castellaneta in Puglia sono andate bene ed è ormai stata definita la scaletta delle canzoni che si susseguiranno sul palco di Rimini e delle tappe successive. Secondo le prime indiscrezioni quello del 2 giugno sarà un concerto della durata di due ore e mezza tirate e non mancheranno tutti i maggiori successi.

“Sarà uno show pazzesco”, assicura il Rocker attraverso i suoi profili. Vasco da adesso e fino all’1 giugno farà capolino quotidianamente allo stadio, dove i lavori sono terminati: sin dall’esterno si può intravedere il maxi palco da 1.400 metri quadrati. Nella giornata del 2 giugno al Neri sono attese oltre 24 mila persone, mentre per il soundcheck del giorno precedente circa la metà. I biglietti, come noto da tempo, sono introvabili. Vasco in queste giornate riminesi alloggerà al Grand Hotel, sede già in passato di svago e vacanze. E si fermerà in Riviera anche durante i concerti in agenda a Bologna, subito dopo l’appuntamento del Neri.