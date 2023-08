Lo stadio Nicoletti si rifà il look: partiti i lavori per il nuovo sintetico e la pista di atletica

Sono partiti i lavori per il restyling dello stadio Italo Nicoletti di Riccione. A darne l'annuncio è l'ex assessore allo Sport Simone Imola che ricorda anche i suoi trascorsi calcistici. "Nel settembre del 2006 feci il mio esordio da titolare in serie D con la maglia del Riccione. Quella domenica coincise con l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica dello stadio comunale. Oggi, a distanza di 17 anni, all’interno del centro sportivo ‘Italo Nicoletti’ è iniziato l’intervento di rifacimento del manto del campo da calcio, realizzato sempre in erba sintetica, oltre a quello della pista di atletica. Stavolta ‘la partita’ l’ho giocata da assessore allo sport e ne sono orgoglioso". L'investimento deliberato nel dicembre 2022 prevede, oltre al rifacimento con allargamento del campo in erba sintetica (omologabile per la serie C) e la pista di atletica anche il revamping dell'illuminazione e la nuova centrale termica.