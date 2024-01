Si amplia lo Stadio del nuoto: progetto definitivo della nuova vasca, i lavori al via entro l’estate

Una nuova vasca al coperto di 25 metri, l’ampliamento del piano vasca della piscina olimpionica e gli interventi di efficientamento energetico sono gli obiettivi del progetto di riqualificazione e miglioramento che coinvolgerà lo Stadio del nuoto di Riccione nei prossimi mesi. La giunta comunale ha approvato “in linea tecnica” il progetto definitivo che amplierà di fatto le potenzialità dello Stadio del nuoto rendendolo un impianto sportivo all’avanguardia, efficiente da un punto di vista energetico e più ampio, in grado di ospitare le più grandi kermesse di nuoto nazionali e internazionali e rispondere alle esigenze degli atleti e dei praticanti che usufruiscono dell’impianto natatorio durante tutto l’anno.

La nuova vasca avrà un ingresso separato

Accanto all’attuale struttura, sul lato nord-ovest, sorgerà una nuova piscina al coperto dotata di una vasca da 25 metri. La nuova struttura sarà autonoma e avrà un ingresso separato. La realizzazione del nuovo impianto permetterà di evitare la sospensione del nuoto libero e dei corsi in occasione delle grandi competizioni sportive che si svolgeranno nella piscina olimpionica. Anche la piscina olimpionica al coperto subirà un importante intervento con l’ampliamento del piano vasca sul lato di fronte alle tribune. L’intervento risponde all’esigenza di offrire uno spazio maggiore agli atleti impegnati nelle gare internazionali.

In occasione dei lavori di ampliamento del piano vasca e di realizzazione della nuova piscina saranno eseguiti anche gli interventi di efficientamento energetico di tutti gli impianti dello Stadio del nuoto. Il complesso sportivo usufruirà esclusivamente di fonti rinnovabili grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici.

Lavori al via entro l’estate

I lavori per la realizzazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento dello Stadio del nuoto cominceranno entro la prossima estate quando sarà operativa la vasca esterna. La piscina olimpionica al coperto sarà comunque operativa ad esclusione del breve periodo in cui si interverrà sull’ampliamento del piano vasca. La fine dei lavori è prevista per giugno 2025.

Il costo previsto dei lavori è di 4 milioni e 800mila euro di cui l’80% sarà finanziato con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e il 20% sarà a carico del Comune di Riccione.

“I lavori di ampliamento e di efficientamento energetico renderanno lo Stadio del nuoto uno degli impianti natatori più importanti nel panorama italiano, con un ruolo centrale per le grandi competizioni nazionali e internazionali - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola -. L’impianto natatorio dei prossimi anni sarà un valore aggiunto sia per la città che per tutti coloro che praticano nuoto libero e frequentano i corsi di nuoto oltre che per la Federazione Italiana Nuoto per la quale Riccione si conferma essere sempre più la location di riferimento”.

L'assessore all'Urbanistica e Pnrr Christian Andruccioli sottolinea “il grande impegno da parte dei dipendenti dell'amministrazione comunale che, a tutti i livelli, stanno contribuendo a fare rispettare il cronoprogramma e tutti i requisiti richiesti per i finanziamenti del Pnrr: un grande lavoro di squadra per raggiungere un grande obiettivo”.