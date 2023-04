Stadio, l'opposizione: "Nuove tribune e la pista di atletica altrove. I lavori per Vasco Rossi non risolutivi"

Lo scorso 7 aprile il consigliere comunale Loreno Marchei (Lega Salvini Premier) d'intesa con tutti i gruppi consiliari d'opposizione, ha depositato la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale tematico avente a oggetto: “Stadio Romeo Neri: monitoraggio e pianificazione degli interventi necessari e opportuni per l’ammodernamento complessivo della struttura". Si chiede il miglioramento della visibilità degli spettatori in tutte le tribune, con avvicinamento delle stesse al campo di calcio anche in funzione di eventi extra sportivi, valutazione del trasferimento della pista di atletica leggera con individuazione di altro sito cittadino idoneo anche per una migliore fruizione scolastica.

"E' sotto gli occhi di tutti la vetustà e l'inadeguatezza dello stadio e dei locali attigui - dice il consigliere Marchei -, sia per la pratica del calcio, puntualmente sollevata dai tifosi che rivendicano il diritto di essere più vicini al campo sia per tutte le altre attività sportive che vengono svolte in loco durante la settimana. Per questo chiediamo che, oltre alle proposte che verranno presentate dai consiglieri, vengano ascoltati tutti gli operatori interessati, e che l'amministrazione consideri le loro esigenze impegnandosi a individuare un'area idonea per il trasferimento della pista di atletica leggera, anziché procedere con interventi spot che non risolveranno nulla".

"Sintomatico di questo modus operandi è quanto sta accadendo per il concerto di Vasco Rossi - conclude Marchei -. Ben vengano, si intenda, queste iniziative, ma dopo il concerto alla città rimarrà comunque una struttura alla quale dover mettere mano con una programmazione seria che, nel giro di qualche anno, possa dare alla città strutture adeguate e funzionali. Come già fatto per il consiglio tematico sul carcere, sarebbe opportuno discuterne davanti ai riminesi proprio allo stadio".