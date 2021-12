Stadio Romeo Neri: nel piano di restyling c'è la copertura della tribuna distinti

Lo stadio Romeo Neri verso un completo restyling. L'amministrazione Sadegholvaad cala il jolly e ai 600 mila euro già annunciati per il rifacimento del rettangolo di gioco, ora è pronta a mettere sul piatto altri 1,9 milioni di euro per coprire la tribuna del settore distinti. L'investimento complessivo per il biennio 2022/2023 dedicato allo stadio del calcio salirà così a 2,5 milioni di euro. La vera novità è quella relativa alla tribuna distinti: l'idea del Comune è quella di una completa riqualificazione, i fondi sono già stanziati sul prossimo bilancio, ma ora la parola passerà ai tecnici.

La speranza dell'amministrazione Sadegholvaad è quella di poter coprire la tribuna già esistente, in caso contrario si procederà con la costruzione di un settore completamente nuovo. Tutto dipende da quello che diranno ingegneri e architetti: è necessario capire se l'attuale tribuna è in grado di sostenere la struttura portante nel rispetto delle normative sismiche. Secondo la giunta è possibile arrivare ad appaltare i lavori a ridosso tra il 2022 e il 2023, mentre già questa estate (maggio e giugno) sarà aperto il cantiere per sostituire il manto erboso. La decisione su quale tipologia di rettangolo adottare verrà presa in comune accordo con il Rimini Football Club.

Sul progetto in fase di attuazione ha voluto intervenire in prima persona il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Durante la campagna elettorale non ho mai parlato di uno stadio nuovo, bensì siamo ben propensi alla riqualificazione del Romeo Neri e lo dimostriamo con un atto concreto. Mettiamo subito a bilancio 2,5 milioni di euro, lo facciamo per tutti quei tifosi che non hanno mai smesso di seguire la nostra squadra, che restano appassionate non solo quando il Rimini è in serie B ma anche nelle serie minori. Nella speranza di poter presto calcare palcoscenici maggiormente prestigiosi".