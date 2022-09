Stagionali sfrutttati, paghe da 3,80 euro l'ora senza riposi. La Cisl denuncia all'Ispettorato del Lavoro

Si estende a oltre 60 stagionali il caso denunciato dalla Fisascat Cisl relativo a lavoratori assunti con “contratto pirata” e a cui non è stato pagato lo stipendio di agosto. Ora il sindacato annuncia che procederà con l’apertura di una vertenza e inoltrerà il caso all’Ispettorato del Lavoro nella giornata del prossimo lunedì. Dalle testimonianze dei vari lavoratori emergono ulteriori dettagli, come ad esempio che alcuni dei contratti finiti sotto la lente di ingrandimento prevedevano una paga oraria di 3,80 euro, con turni di lavoro anche di dieci ore giornaliere e senza giornate di riposo.

Alle tv locali spiega Gianluca Bagnolini, segretario generale della Cisl Romagna: “Questi lavoratori sono stati assunti con un contratto pirata, i lavoratori hanno visto non rispettati le regole normative, contributive e retributive. Questo è uno dei casi che si è già ripetuto anche nel passato e pensiamo che ci siano le condizioni anche grazie al Patto per il lavoro e il clima sottoscritto in Provincia per estromettere quegli imprenditori che pur di fare business si approfittano sulle spalle dei lavoratori”.

I lavoratori tra cuochi, aiuto cuochi, camerieri e addetti alle pulizie di età compresa tra i 25 e i 40 anni, provenienti da diversi paesi, erano stati assunti per la stagione estiva dall’Asi (azienda di servizi per le imprese) e collocati nei seguenti alberghi: Gruppo Sugar Holiday Srls, Hotel Il Gabbiano, Hotel La Bussola, Hotel Levante, Baltic Aparthotel, Dune Mosse Music, Pascoli Club, dislocati tra Bellaria, San Mauro Mare e Gatteo Mare, con un “contratto pirata”.