Al via la stagione estiva dei musei di Bellaria, si parte con la mostra delle radio d'epoca

Pronta a cominciare l’estate dei musei comunali di Bellaria Igea Marina, che si propongono anche quest’anno quale apprezzato valore aggiunto della proposta cittadina durante la stagione turistica: tra curiosità, tradizione, esclusivi contenuti artistici e culturali.

La prima data in calendario è quella di mercoledì 12 giugno, quando aprirà i battenti anzitutto "Sulle onde della storia": l’esposizione di radio d'epoca, oltre 140 esemplari patrimonio del Comune di Bellaria Igea Marina, allestita nei locali di piazzale Gramsci (Stazione di Bellaria). Sarà visitabile da mercoledì, dalle 20.30 alle 23.00, poi aperta tutti i giorni nella stessa fascia oraria, a esclusione del lunedì, sino all'8 settembre; gia prevista un’apertura straordinaria in concomitanza con festa della piadina (13, 14, 15 settembre).

Sempre mercoledì inaugureranno la stagione anche gli spazi espositivi della Torre Saracena, fruibili nei medesimi giorni e orari, che prevedono un calendario di esposizioni temporanee, ad arricchimento della mostra permanente rappresentata dal Museo delle Conchiglie.

La successiva inaugurazione in ordine di tempo è quella che interesserà la Casa Rossa di Alfredo Panzini e la sua principale pertinenza, Casa Finotti: appuntamento il 21 giugno alle ore 20.30, quando sarà svelata la nuova mostra, quella che caratterizzerà l’estate 2024, dal titolo “Il campo, il fuoco, la tavola. Il pane selvaggio”, a cura di Claudio Ballestracci e Maria Gregorio. Serata di inaugurazione che sarà allietata dallo spettacolo di reading teatrale tenuto da Mariangela Lando.

Il 30 giugno, inoltre, si segnala sin da ora che aprirà al pubblico l’esposizione estiva fruibile presso i locali del Centro Culturale Vittorio Belli: una mostra fotografica dal titolo “#luminosa”, composta dagli scatti di Silvio Canini e Mario Beltrambini.

Altro servizio culturale prettamente estivo, infine, le letture per bambini che la Biblioteca comunale terrà direttamente a bordo del bragozzo Teresina, l’imbarcazione storica della Città di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con il Circolo Nautico: letture in programma nel mese di agosto e per le quali sarà possibile prenotarsi contattando direttamente la Biblioteca Comunale.