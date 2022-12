Stagione Musicale e della Lirica, Giampiero Piscaglia si occuperà della programmazione del Comune

A seguito dell’avviso di selezione pubblicato lo scorso mese di ottobre per ricercare una figura a cui affidare la direzione artistica della Stagione Musicale e della Stagione Lirica, oltre al coordinamento e all’organizzazione della programmazione musicale del Comune di Rimini per il periodo dalla data del conferimento dell’incarico fino al 31 dicembre 2027, è stata pubblicata la determina per la formazione della graduatoria alla quale attingere per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di direzione artistica per la programmazione musicale.

Dall’esame dell’ammissibilità sotto il profilo amministrativo delle dieci domande presentate e dei curricula dei candidati, è risultato primo in graduatoria il dottor Giampiero Piscaglia. Sarà pertanto Giampiero Piscaglia, che vanta un’esperienza decennale nel settore, ad entrare in carica nei prossimi giorni per guidare per il prossimo quinquennio la programmazione musicale del Comune di Rimini.