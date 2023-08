Stalker in trasferta per perseguitare la sua vittima, arrestato dalla polizia

Per ordine del Tribunale di Forlì non doveva lasciare la provincia di Rimini ma, nonostante il provvedimento restrittivo, un riminese 52enne ha comunque attraversato il "confine" per recarsi a Cesena e molestare una signora finendo così in manette. L'uomo, infatti, è già imputato in un procedimento penale per stalking nei confronti della cesenate. Nonostante questo, nella serata di giovedì la presunta vittima, che si trovava in un locale del centro storico con degli amici, si è trovata davanti il persecutore. Impaurita, e temendo il peggio, con l'aiuto delle amiche la donna ha chiamato immediatamente il Commissariato per chiedere aiuto. Sul posto si è precipitata una Volante con gli agenti che hanno individuato il 52enne che non ha potuto far altro che ammettere di essere a Cesena proprio per vedere la signora per la quale aveva iniziato a maturare una vera e propria ossessione.

Secondo quanto emerso, infatti, i due si erano conosciuti nel corso di una serata e da quel momento l'uomo aveva iniziato ad avere un comportamento morboso e ossessivo nei confronti di lei tanto che alla fine era stato denunciato. A causa delle condotte del riminese, l'autorità giudiziaria aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento alla donna. Il 52enne ha tentato di giustificarsi sostenendo di non voler fare nulla di male se non vedere l'oggetto dei suoi desideri ma, nonostante questo, è stato arrestato e poi denunciato.