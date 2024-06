Stalker seriale: dopo quella delle due ex fidanzate arriva anche la denuncia della madre

Un vero e proprio stalker seriale il 47enne riminese che, attualmente in carcere per scontare un cumulo di pene, è in attesa dell'ennesimo processo per interferenze illecite nella vita privata. Oltre alle due ex fidanzate, finite nel mirino dell'uomo che non si rassegnava alla fine della relazione, è stato denunciato anche dalla madre per maltrattamenti in famiglia quando la donna era arrivata allo stremo per le continue richieste di denaro da parte del figlio che, se non ascoltate, lo trasformavano in una furia con scenate, liti e insulti. Per il 47enne i guai giudiziari erano iniziati nel 2011 quando, a denunciarlo, era stata la prima fidanzata che dopo la fine di una relazione durata alcuni anni era ossessionata dall'uomo con telefonate, messaggi e appostamenti sotto casa a qualsiasi ora del giorno e della notte nel tentativo di riallacciare il rapporto. Stesso comportamento, qualche anno dopo, con un'altra ex anche lei stalkerizzata.

Le due donne, pur non essendoci stati comportamenti violenti da parte dell'ex, hanno iniziato a temere per la loro incolumità ed entrambe lo hanno denunciato dando il via ad altrettanti processi. Il primo procedimento giudiziario si è concluso con l'uomo che ha patteggiato, nel 2013, una condanna a un anno e 10 mesi con la sospensione della pena. Il secondo, invece, è andato peggio: nel 2018 il giudice ha riconosciuto la recidiva condannandolo a 2 anni e 6 mesi ai quali si è aggiunto un nuovo patteggiamento, di 8 mesi, per evasione dai domiciliari nonostante il 47enne si fosse difeso sostenendo che, in una torrida estate, era uscito di casa per comperare una bottiglietta d'acqua fresca. Il terzo processo, sul quale attualmente pende appello, riguarda invece la denuncia della madre per maltrattamenti che ha portato una condanna in primo grado a 2 anni.

Un discreto cumulo di pene per il quale, la Giustizia, ha presentato il conto e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. Attualmente è recluso a Castelfranco Emilia dove lavora, come contadino, in una serra dell'istituto penale ma, per il 47enne, i guai non sono finiti. Nel frattempo, infatti, è arrivato il quarto processo sempre con l'accusa di stalking, A denunciarlo nuovamente è stata la seconda ex fidanzata. Per questo ultimo capitolo la sentenza è attesa per il prossimo ottobre.