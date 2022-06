Stalker preso a pugni dal nuovo compagno della ex, arrestato appena dimesso dall'ospedale

Si è conclusa con le manette e una prognosi di 10 giorni l'ennesima sceneggiata che, nel pomeriggio di sabato, un 48enne ha messo in atto davanti all'abitazione dell'ex compagna. Secondo quanto emerso l'uomo, che non si era rassegnato alla fine della relazione, da tempo aveva messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti della donna che nel frattempo si era rifatta una vita e allacciato una nuova relazione. E' stata la vittima che, sabato, ha chiamato in lacrime il centralino della Questura raccontando che per l'ennesima volta l'ex si era presentato sotto casa per gridarle delle frasi offensive e ingiuriose per poi minacciarla. Mentre la volante arrivava nei pressi dell'abitazione, la signora ha chiamato nuovamente il 112 spiegando di essere uscita dall'appartamento per spostare il proprio scooter temendo che il 48enne potesse danneggiarlo e che alla vista di lei l'uomo l'aveva inseguita con una pietra in mano.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto si sono trovati davanti lo stalker che presentava una profonda ferita all'arcata sopraccigliare e allo zigomo destro con il 48enne che ha raccontato di essere stato colpito al volto dall’amico della sua ex compagna, intervenuto per difendere la donna. Dopo la colluttazione, non contento del pestaggio, il maniaco ha cominciato a tirare pezzi di mattonelle contro il muro e la tenda da sole presenti nel giardino dell’appartamento della donna, danneggiandoli e continuando a urlare frasi minacciose. L'intervento delle divise ha evitato il peggio con gli agenti che, alla fine, hanno accompagnato il 48enne in pronto soccorso per essere medicato e, al termine delle cure, lo hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori e trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".