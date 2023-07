Abbandona il percorso di recupero in comunità e trasforma in un incubo la vita della madre

La vita era diventata un incubo per una donna riminese finita ostaggio del figlio, un 43enne, che dopo aver abbandonato il percorso di recupero dalla tossicodipendenza aveva iniziato nuovamente a tormentare la madre costringendola a denunciarlo per la seconda volta nell'arco di poco tempo. Una vicenda iniziata nel 2019 quando, proprio a causa del suo comportamento vessatorio, l'uomo era stato denunciato una prima volta tanto da essere arrestato per atti persecutori su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip e successivamente condannato nel novembre del 2022. In seguito, a causa della sua tossicodipendenza, il 43enne aveva iniziato un percorso presso la comunità di San Patrignano ma ai primi di luglio aveva abbandonato la struttura. Rimasto senza fissa dimora, l'uomo era tornato a tormentare la madre in cerca di un alloggio utilizzando ogni forma di violenza per costringerla ad accoglierlo nell'appartamento.

In un primo tempo la donna aveva cercato di resistere ma, col passare dei giorni, la situazione era degenerata sempre più. Il figlio, infatti, aveva iniziato a tenere costantemente d'occhio la casa della madre per approfittare di entrare con tutta una serie di scuse. Per ottenere quello che voleva, inoltre, aveva allestito un giaciglio di fortuna nel garage del condominio arrivando a preoccupare anche gli altri condomini. Da qui l'uomo cercava continuamente di dare l'assalto all'abitazione con l'intento di riuscire ad entrare mentre, la mamma, era costretta a barricarsi all'interno temendo anche per la sua incolumità. In un'escalation di soprusi, lo scorso 15 luglio la signora impietosita dalle richieste del figlio di potersi fare almeno una doccia gli aveva aperto la porta dell'appartamento. Il 43enne, riuscito ad entrare, aveva così di fatto sequestrato la madre all'interno impedendole di scappare e solo l'intervento di una Volante della Polizia di Stato aveva scongiurato il peggio.

Oramai allo stremo delle forze, e in uno stato di profonda prostrazione, la signora aveva trovato il coraggio di rivolgersi nuovamente alla Questura per sporgere una seconda denuncia nei confronti del figlio per stalking. Il fascicolo è arrivato sul tavolo del sostituto procuratore Davide Ercolani che, ravvisando la gravità della situazione, ha immediatamente chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 43enne che è stata eseguita nella giornata del 17 luglio. Rintracciato dal personale della Squadra Mobile, l'uomo è stato portato in Questura per le pratiche di rito per poi essere trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia.