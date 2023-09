"La uccido con un coltello alla gola nel centro di Riccione", stalker finisce a processo

Nonostante il Questore di Rimini avesse emesso nei suoi confronti un ammonimento lui, un 36enne residente a Riccione, aveva continuato a stalkerizzare la collega di lavoro che rifiutava le sue avances. Minacce sempre più pesanti che hanno portato il gip, Raffaella Ceccarelli, ad accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere chiesta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi nei confronti dell'uomo violento che adesso verrà processato con giudizio immediato. Il 36enne aveva conosciuto la vittima nella struttura ricettiva dove entrambi lavoravano e si era invaghito di lei. Una passione non ricambiata dalla ragazza che aveva scatenato così la reazione violenta dell'uomo diventato, secondo l'accusa, un persecutore seriale. Decine e decine di telefonate, nella denuncia la vittima ha raccontato che ne sarebbero arrivate 40 in una sola notte, ma anche pedinamenti e appostamenti. A far aumentare la paura della vittima, fino a farla temere per la propria incolumità, anche messaggi postati sui social col 36enne che aveva scritto a un'amica della ragazza "Con un bel coltello di 20 centimetri alla gola... la uccido qui in centro a Riccione".

I comportamenti dell'uomo si erano fatti sempre più pesanti e, lo scorso 10 giugno, il Questore aveva emesso un primo provvedimento nei suoi confronti. L'ammonimento non era servito a placare l'ossessione del 36enne che, nel corso dell'estate, era stato intercettato dai carabinieri in una via adiacente all'abitazione della vittima in possesso di due grosse pietre e davanti all'hotel dove lavorava la donna urlando frasi oltraggiose e lanciando persino alcuni sassi. Nei confronti dell'uomo erano così scattate le manette e adesso, difeso dagli avvocati Andrea Lepri e Massimo Campana, dovrà affrontare il giudice per dare conto delle sue condotte.