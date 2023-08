Stangata per il Coconuts, il Questore di Rimini chiude il locale per 20 giorni

Il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha disposto la chiusura del Coconuts per 20 giorni. Una stangata per il locale sul lungomare riminese che è arrivata dopo la contestazione di alcuni episodi di violenza che hanno fatto scattare il provvedimento sulla base dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, a far ritenere che l'attività potesse essere un pericolo per l'ordine pubblico le relazioni a una serie di interventi da parte delle forze dell'ordine inerenti a risse, aggressioni e lanci di bottiglie.

"Si tratta di una sanzione estremamente dura e sproporzionata ai fatti - chiarisce l'avvocato Paolo Righi che, insieme al collega Franco Fiorenzo tutela la proprietà del locale. - Si tratta, infatti, di episodi che non sono attribuibili al Coconuts in quanto avvenuti in strada e nelle adiacenze di altri locali. Stiamo valutando un ricorso al Tar e, allo stesso tempo, un esposto al Questore per ridurre lo stop in quanto in altre realtà e con fatti molto più gravi il provvedimento della chiusura è stato di molti meno giorni. Qui ci contestano un paio di episodi di violenza per i quali le prognosi non sono andate oltre i 30 giorni".