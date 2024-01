Nella stanza del residence di Marina Centro droga, contanti e un bilancino. Scatta l'arresto

Nella mattinata di domenica (28 gennaio), gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, alle 12,15 circa, una volante della Questura di Rimini, ha notato all’interno del Parco Renzi il sopraggiungere, in bici, di un cittadino che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento nervoso, invertendo rapidamente la marcia.

Il fare sospetto dell’individuo ha portato gli operatori a effettuare un controllo di polizia. L’uomo è stato trovato in possesso di diversi involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le successive attività investigative hanno condotto gli agenti a effettuare una perquisizione domiciliare in una stanza di un residence, nel quartiere Marina centro, dove sono stati sequestrati ulteriori 35 involucri di sostanza stupefacente, preconfezionati e ben sigillati, oltre a banconote contanti, pari a 3.000 euro, ed un bilancino di precisione, tutti elementi che hanno consentito di delineare il quadro probatorio per ipotizzare la condotta di spaccio.

In considerazione dei fatti accaduti, si è proceduto all’arresto in attesa del Giudizio Direttissimo, previsto in queste ore.