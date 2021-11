Stanziati oltre 25.000 euro in buoni spesa per emergenza Covid

Nuovi aiuti in arrivo per le famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. La somma complessiva, messa a disposizione sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ammonta 25.376 euro, di cui 20.376 euro derivanti dal contributo per Buoni Covid 2021 e rimanenza fondi 2020 ed i restanti 5.000 destinati dal bilancio comunale. L’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa è online sul sito web del comune di Misano, insieme al modulo per presentare la richiesta. Per accedere al contributo è necessario essere residenti nel Comune di Misano Adriatico, presentare un’attestazione ISEE 2021 in corso di validità del nucleo familiare con un valore compreso tra 0,00 e 10.000,00 e avere risorse bancarie e postali inferiori a determinate soglie, in rapporto al numero di componenti del nucleo famigliare. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 novembre, secondo le modalità contenute nell’avviso pubblico.