Start Romagna, dal 15 settembre scatta l'orario invernale. Al via gli abbonamenti per gli studenti

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, parte anche la sottoscrizione degli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale, ai quali sono riservate apposite tariffe. L’offerta di abbonamenti Under 26 si rivolge agli studenti che non rientrano nell’agevolazione regionale “Salta su!”, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che rende gratuito l’abbonamento scolastico per gli studenti di scuole elementari e medie inferiori indipendentemente dal reddito e che per gli studenti delle scuole superiori prevede alcuni requisiti quali, per esempio, la residenza in Regione e un Isee non superiore a 30.000 euro.

Gli abbonamenti Under 26 sono dedicati a quanti non hanno ancora computo 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, hanno durata annuale e consentono di viaggiare con i mezzi del Tpl all’interno delle zone prescelte. Rispetto allo scorso anno le tariffe hanno subito un lieve adeguamento. L’incremento varia dall’1,7% al 2,6% a seconda del numero di zone. Tariffe e modalità d’acquisto degli abbonamenti Start Romagna sono consultabili sul sito web aziendale nell’apposita sezione.

Per la sottoscrizione di un nuovo abbonamento è necessario recarsi in uno dei Punto Bus Start Romagna con una fototessera recente, richiedendo l’emissione della tessera MiMuovo (costo 5 euro, validità pluriennale) su cui sarà caricato l’abbonamento 2023-2024.

Il rinnovo di un abbonamento, per quanti già in possesso della tessera MiMuovo, può essere invece fatto in varie modalità: via web, allo sportello del bancomat, tramite App MooneyGo, oppure recandosi presso i Punto Bus o i rivenditori autorizzati indicati in dettagli sul sito.

Orario invernale

Contestualmente all’inizio del nuovo anno scolastico, venerdì 15 settembre entrerà in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico locale, in vigore fino al 6 giugno 2024. I nuovi libretti, diversificati per bacini, sono già disponibili sul sito web di Start Romagna.