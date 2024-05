Start Romagna invita gli autisti ad andare a lavorare in bicicletta, saranno pagati 20 centesimi a chilometro

Start Romagna sensibilizza i dipendenti all’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. Con il progetto Bike to Work Rimini – Start Romagna, l’Azienda del trasporto pubblico partecipa all’iniziativa innovativa di Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna che promuove la mobilità sostenibile e riduce l’impatto ambientale prevedendo un incentivo economico. L’obiettivo è stimolare comportamenti virtuosi evidenziandone l’efficacia rendicontando la riduzione delle emissioni di CO2.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity e quindi incoraggia, laddove possibile, modalità di trasporto alternative all'utilizzo del veicolo privato a combustione, promuovendo invece mezzi di trasporto che favoriscono la sostenibilità ambientale e il benessere individuale.

“Start Romagna investe nello sviluppo di tecnologie e veicoli a minor impatto ambientale e sta progressivamente rinnovando la flotta di bus che circolano sui territori serviti – commenta Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna - Ogni anno i nostri mezzi percorrono oltre 20 milioni di km e trasportano 45 milioni di passeggeri. Entro il 2026 prevediamo una riduzione dal 70 al 32% dei veicoli a gasolio e una crescita al 56% dei veicoli a GNC GNC ibrido e GNL per i servizi extraurbani e l’inserimento di veicoli elettrici sui percorsi urbani. La responsabilità della transizione verso un modello di trasporto che diminuisca sensibilmente i mezzi privati in strada è generale e i comportamenti singoli offrono un apporto e una testimonianza importanti. Il progetto regionale, che vede l’adesione del Comune di Rimini, è una iniziativa innovativa e insieme a Wecity collaboriamo a questo percorso virtuoso”.

Il progetto regionale prevede che per ogni chilometro percorso sia riconosciuto un incentivo economico di 0,20 euro, che verrà rimborsato nei primi mesi del 2025. Inoltre, per ogni spostamento valido, verrà calcolata la CO2 risparmiata (1 kg circa ogni 7 chilometri percorsi) e creata una classifica degli utenti più green, sempre aggiornata in tempo reale e consultabile all’interno dell’app wecity. Gli interessati potranno partecipare scaricando l'app Wecity e inserendo il codice indicato nel regolamento.

"Siamo entusiasti di collaborare con Start Romagna nella promozione della mobilità sostenibile della città di Rimini. Questo progetto offre un'opportunità concreta per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità della vita dei cittadini ed è perfettamente in linea con l’impegno storico dell’azienda nella salvaguardia dell’ambiente", ha commentato Paolo Ferri, CEO e fondatore di Wecity.

All’iniziativa Bike to Work Rimini – Start Romagna, avviatosi il 1° maggio e che si concluderà il prossimo 31 dicembre può partecipare tutto il personale impiegato nella sede di Rimini.