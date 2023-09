Start Romagna, un lunedì con diverse corse non garantite. Venerdì giornata di sciopero Usb

Problemi su alcune linee di Start Romagna nella giornata di lunedì (25 settembre). In particolare si registrano disagi con corse non garantite sulle linee 1, 11, 15, 2, 4, 7 e 8. In particolare sulla linea 1 sette corse soppresse tra i capolinea Marzabotto-Sindacati e Rimini Fs, otto corse sulla linea 11 che collega Rimini con Riccione, un problema sulla linea 14 per una corsa delle 11,11, mentre tre sono le corse non garantite sulla linea 15 tra Centrale Enel e N.Sauro nella fascia oraria tra le 11,15 e le 12,50. E ancora due corse non garantite sulla linea 2, otto in fascia oraria serale tra Rimini Fs e San Mauro Mare, sulla linea 7 tra Rimini Fs e Parco Aviazione due corse non garantite e sulla linea 8 tra Italia in Miniatura e Gros una linea non garantita.

Start Romagna informa inoltre che in data 29 settembre 2023 è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Usb Lavoro Privato sul bacino di Rimini. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie. Rimini: dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16.