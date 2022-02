Rivoluzione Adriatica, la road map approda in consiglio. Da metà marzo il cantiere entra nel vivo

La seduta è in agenda per giovedì (24 febbraio) e sarà il momento in cui verrà illustrata la road map in vista delle modifiche alla viabilità che caratterizzerà il prossimo anno e mezzo di Rimini. All’ordine del giorno del consiglio comunale è stato infatti inserito il punto sulla programmazione delle rotonde sulla Statale 16 Adriatica. Un consiglio ad hoc che aveva già subito uno slittamento nelle scorse settimane a causa del posticipo del tavolo decisivo in Prefettura.

Come annunciato da tempo il cantiere destinato a rivoluzionare la viabilità di accesso alla città partirà attorno a metà marzo. La data in cui, dopo la fase propedeutica di preparazione del cantiere, si vedranno le ruspe all’opera è quella del 17 marzo. Confermate le prime indiscrezioni sulla road map, con partenza dei lavori dalla zona più a sud della statale a salire. Il lavoro andrà avanti per aree di intervento, partendo dall’incrocio con via Montescudo (Coriano), a salire. Se le indicazioni di massima verranno confermate nei primi cinque/sei mesi saranno perciò interessati dai cantieri la zona più a sud, per poi salire e raggiungere l’incrocio di accesso alla consolare per il casello di Rimini Sud e per San Marino.

A partire da metà marzo saranno perciò inevitabili rallentamenti e traffico, nonostante sarà garantito un dispiego di uomini delle forze dell’ordine per coordinare nel miglior modo possibile il transito delle automobili. Si partirà anche con la realizzazione del bypass, un breve tratto di strada alternativo al fianco dell’Adriatica, su cui circoleranno i mezzi in arrivo da Riccione direzione Rimini.