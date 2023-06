Statale 16, al via la prima fase dei lavori di costruzione della rotatoria Verenin Grazia

L’avvio del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Statale 16, all’altezza della via Verenin Grazia, comporterà alcune limitazioni alla circolazione per procedere allo svolgimento della prima fase dei lavori.

A partire da lunedì prossimo - 3 luglio - fino a sabato 22, infatti è previsto il restringimento della carreggiata della corsia lato Ravenna di via Verenin Grazia e l’istituzione del limite dei 30 km/h, a partire da 150 metri prima dell’inizio del cantiere su entrambi i sensi di marcia della suddetta via.

I lavori comporteranno anche l’arretramento della fine pista ciclabile presente in adiacenza alla corsia lato Ravenna della suddetta via prima dell’inizio del cantiere. Le limitazioni comunque non comportano nessuna chiusura del traffico veicolare che sarà comunque sempre garantito.